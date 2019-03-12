Ставрополь, 12 марта, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Ставропольский краевой суд 12 марта обязал жену бывшего министра дорожного строительства и транспорта Ставрополья Игоря Васильева выплатить 31 миллион рублей в пользу государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Краевой суд отменил решение Ленинского суда и взыскал 31 миллион в доход федерального бюджета, признав эти деньги коррупционными. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме, решение вступило в законную силу», — цитирует NewsTracker представителя суда.

Напомним, прокурор края обращался с аналогичным иском осенью 2018 года в Ленинский районный суд. Однако иск надзорного ведомства был удовлетворен лишь частично. Судья постановил взыскать с супруги экс-министра 7,3 миллиона рублей. Прокуратура обратилась с жалобой в вышестоящую судебную инстанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года глава краевого министерства строительства и дорожного хозяйства Игорь Васильев был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В его доме и в министерстве прошли обыски, после чего следствие ходатайствовало о заключении его под арест. Суд принял решение оставить его под домашним арестом, позже его всё-таки перевели в СИЗО.