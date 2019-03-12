Киев, 12 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Все нарушения Украиной положений Большого договора с Россией, на которые указал российский МИД, были шагами в правильном направлении. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Соглашение об ассоциации с ЕС — это, по их убеждению, тоже грубое нарушение. Как и всё, что мы делаем, чтобы быть более демократическими, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, всё делаем правильно», — написал украинский министр.

Напомним, ранее сегодня МИД России направил Киеву ноту о нарушениях украинской стороной положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве от 1997 года, который Украина намерена разорвать с 1 апреля якобы из-за нарушения соглашения Москвой.

В частности, МИД указал на то, что Украина не соблюдала статью 12 договора о защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории.

Кроме этого, в российском ведомстве отметили, что Киев неоднократно нарушал статью 6 соглашения об обязательстве не заключать договоров с третьими странами, направленными против другой стороны, и не допускать использования своей территории в ущерб безопасности другой стороны.