Киев, 12 марта, 2019, 17:18 — ИА Регнум.

Василий Тропинин. Девушка с Подолья . 1800-е

Депутаты от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддержат законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№5670-Д), поскольку документ дискредитирует языки национальных меньшинств. Об этом 12 марта в кулуарах Верховной Рады заявил внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Мирошниченко.

Он призвал парламент принять «закон о развитии и поддержке украинского языка вместе с законом о развитии и поддержке языков национальных общин».

«Это бы полностью отвечало статье 10 Конституции, это дало бы возможность гражданину свободно пользоваться языком, который он считает родным… Мы не будем поддерживать законопроект, который мы считаем дискриминационным относительно 10 статьи, где говорится о праве национальных общих использовать язык, в том числе и русский язык. Этот закон не столько касается украинского языка, он фактически ограничивает использование других языков в негосударственном секторе — телевидение, радиовещание, издание печатных СМИ и т.д.», — сказал Мирошниченко.

Он призвал депутатов не поддерживать репрессивные правки законопроекта.

«Сама философия закона является репрессивной, она ограничительная, она не стимулирует развитие украинского языка, а ограничивает использование других языков. Мало того, предусмотрены определенные санкции, если в СМИ и частных компаниях будет использоваться другой язык кроме украинского. Будет применена репрессивная практика, если примут правки, которые предлагаются», — рассказал Мирошниченко.

При этом он поддержал перевод всего документооборота на государственный язык, а также требование, чтобы все госслужащие перешли на использование украинского языка без переходного периода.

«Наша позиция заключается в том, чтобы поддерживать украинский язык, стимулировать его развитие, изучать его на всех уровнях — не только в школах, но и создавать курсы, заказывать за государственные средства определенные языковые продукты, но не ограничивать людей в использовании родных языков в обучении, в СМИ… Что касается владения украинским языком госслужащими, то тут не нужно никаких переходных периодов… Весь документооборот должен быть на государственном языке. Каждый госслужащий и каждый служащий органов местного самоуправления обязан владеть украинским языком», — добавил Мирошниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 года парламент Украины принял в первом чтении законопроект №5670-д об украинском языке. В нем указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Документом предлагается определить круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком, в частности, народные депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, медработники, учителя. В государственных детских садиках языком преподавания является украинский, в частных могут быть другие варианты.

Такая же ситуация и с образованием в школах. Что касается вузов, то преподавание должно вестись на украинском языке, но допускается проведение лекций на одном из языков ЕС. Языковые требования к членам правительства, высокопоставленным чиновникам, народным депутатам будет определять национальная комиссия по стандартам государственного языка, а тестировать их на соответствие — Центр украинского языка.