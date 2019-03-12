Ижевск, 12 марта, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Губернаторам регионов Приволжского федерального округа (ПФО) необходимо взять под личный контроль состояние дорожной сети на территории субъектов РФ. Об этом заявил cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совместном выездном заседании с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в Ижевске.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Патрушев привел неутешительную статистику ДТП в стране.

«Каждый день в ДТП погибают почти 50, а получают ранения около 600 человек», — отметил секретарь Совбеза и добавил, что эти факты требуют принятия дополнительных организационных, правовых и правоохранительных мер по снижению аварийности.

Вместе с повышением культуры водителей регионам необходимо постоянно улучшать состояние дорожной сети, сообщает SM-News. По словам Патрушева, именно плохое состояние дорог зачастую приводит к росту аварийности.

«Наихудшая ситуация наблюдается в Саратовской, Пензенской областях и Чувашской республике. Низкое качество дорожного покрытия зачастую является не только следствием халатности должностных лиц, но и следствием коррупционных и мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог», — считает секретарь Совбеза.

Патрушев обратился с просьбой к главам регионов держать на постоянном контроле выполнение региональной программы по обеспечению безопасности дорожного движения, включая вопросы финансирования.

Полпред президента РФ в ПФО уточнил, что 30% ДТП на территории округа связаны с неудовлетворительным состоянием дорожной сети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года Счетная палата выяснила, что к началу августа регионы России освоили лишь 30% средств, выделенных субъектам РФ из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, исполнение трансфертов полностью отсутствовало в Башкирии и Свердловской области, а Ульяновская область не направила на реализацию проекта средства консолидированного бюджета.

При этом Саратовская и Пензенская вместе с Астраханской области были названы в числе лучших в связи с организацией работы проектных офисов.

В Счетной палате РФ отметили, что в результате реализации проекта в 2017 году протяженность автодорог, соответствующих нормативам, увеличилась с 38% до 52,5% (26,2 тыс. км), а количество ДТП снизилось на 50% (с 2813 до 1403 случае). Всего в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» принимают участие 36 регионов России с общей протяженностью дорожной сети 49,8 тыс. км.

В 2018 году правительство РФ распределило межбюджетные трансферты субъектам Федерации на 2018 год на финансирование дорожной деятельности. Средства в размере 17,05 млрд рублей были распределены между бюджетами 30 регионов России.