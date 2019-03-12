Симферополь, 12 марта, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Новым министром Крыма назначили Ольгу Торубарову. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства РК.

Vahe Martirosyan Правительство Республики Крым

«Назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым — министра спорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в указе главы РК Сергея Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Кожичева, ранее занимавшая должность министра спорта Крыма, написала заявление по собственному желанию, позже глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о её понижении в должности до заместителя министра. В кулуарах крымских властей на вакантное место прочили экс-руководителя республиканского МВД Сергея Абисова. В конце августа 2018 года его сменил на посту Олег Торубаров.

Отметим, что, по данным местных СМИ, Ольга Торубарова является супругой руководителя крымского МВД. До этого она работала замминистра труда и социальной защиты Алтайского края, Олег Торубаров руководил в этом же регионе ГУ МВД.

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