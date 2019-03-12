Брюссель, 12 марта, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В ходе пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге была принята резолюция о политических отношениях между Европейским союзом и Российской Федерацией, которая в том числе содержит предложение остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

В резолюции сказано, что запуск «Северного потока — 2» лишь усилит зависимость Европейского союза от поставок российского газа и поставит под угрозу внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, указывается, что «Северный поток — 2» якобы не соответствует энергетической политике Евросоюза и его стратегическим интересам, именно поэтому проект надо во что бы то ни стало остановить.

За документ проголосовали 402 депутата, против высказались 169 депутатов, 89 депутатов воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюция с призывом отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» Европарламент принял в декабре 2018 года. В той же резолюции было сказано, что Украина должна играть ключевую роль в европейской энергетической безопасности.