Чебоксары, 12 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В Чувашии подсчитали ущерб в результате обрушения школы в Урмарском районе и возбудили уголовное дело по факту халатности. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Chuvashia.sledcom.ru Обрушение школы в Урмарском районе

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Напомним, рано утром 10 марта 2019 года в деревне Большие Чаки Урмарского района обрушились плиты перекрытия двух этажей и несущие стены на месте расположения учебных классов и столовой.

«Как полагает следствие, обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственных за обследование технического состояния школы на предмет пригодности для осуществления безопасной деятельности и массового пребывания людей. При проверке готовности школы к 2018/2019 учебному году данные лица не выявили признаки нарушения целостности конструкций. Указанное бездействие подвергло постоянной опасности жизнь и здоровье учащихся и работников школы», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, ущерб, причинённый администрации Урмарского района, превысил 7,3 млн рублей.

Обстоятельства устанавливаются. В этих целях руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин 12 марта провёл приём родителей школьников. На месте происшествия прошло оперативное совещание с членами следственной группы, по итогам которого поручено проверить технологию и качество строительства школы, ранее проводившихся в ней текущих и капитальных ремонтов, установить конкретных должностных лиц органов власти и контрольно-надзорных органов, ответственных за безопасную эксплуатацию здания, дать правовую оценку их действиям (либо бездействию) и принять меры по привлечению их к уголовной ответственности.

«Следователями назначена строительно-техническая судебная экспертиза, в администрации Урмарского района и в образовательном учреждении произведены выемки документов, имеющих значение для установления объективной истины по делу, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал Олег Дмитриев.

По предварительным данным минстроя Чувашии, разрушение произошло «из-за потери несущей способности проемов на первом этаже». Министр строительства Чувашии Алексей Грищенко заявил, что «склоняемся к тому, что была нарушена технология при возведении здания». Отметим, что школа была построена 45 лет назад.