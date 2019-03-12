Великий Новгород, 12 марта, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Мэрия Великого Новгорода взяла на себя обязательство в течение пяти лет не брать новые кредиты в банках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 марта, на пресс-конференции заявил мэр города Сергей Бусурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

По его словам, проблема муниципального долга — одна из первых, которую он взялся решать после вступления в должность. В настоящее время муниципальный долг составляет около 2 млрд рублей — это 99% от собственных доходов бюджета города.

«В течение пяти лет объём муниципального долга в целом не уменьшится, но мы не будем брать дополнительных кредитов, будем работать над улучшением экономики города, так чтобы через пять лет доля долга составляла 75% от доходов бюджета», — пояснил мэр.

По словам Бусурина, 75% — этот тот комфортный уровень, который позволит городу и обслуживать долг, и надеяться на дополнительное кредитование в случае острой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный долг Великого Новгорода ежегодно растёт и сейчас практически достиг предельного размера, при этом доля бюджетных кредитов в его структуре — менее 10% (173,6 млн рублей). В общей сумме долга более 1,8 млрд рублей — кредиты банков, на обслуживание муниципального долга бюджет города тратит более 7% собственных доходов.