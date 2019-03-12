Москва, 12 марта, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, находящийся в Москве с рабочим визитом, встретился с пресс-секретарем президента России, заместителем руководителя аппарата президента РФ Дмитрием Песковым.

На встрече присутствовал также посол Армении в России Вардан Тоганян, сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ходе встречи Карапетян и Песков обсудили различные вопросы сотрудничества пресс-служб, в частности, взаимодействия информационной службы администрации премьер-министра Армении с аналогичными структурами администраций президента и правительства РФ, вопросов освещения мероприятий в рамках повестки армяно-российских взаимоотношений.

Карапетян и Песков договорились регулярно проводить встречи консультативного характера, которые поспособствуют обмену опытом и укреплению связей в информационной сфере.

В тот же день Карапетян встретился с редакторами ведущих СМИ и представителями экспертных кругов России.