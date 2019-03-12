Севастополь, 12 марта, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Спрос на жилье в Севастополе со стороны жителей других регионов России выше, чем в среднем по Крыму, и подогревается он искусственным ажиотажем с помощью СМИ. Об этом 12 марта заявил президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Интерес к многоквартирному жилью можно оценить примерно 50 на 50, или даже 60 на 40 в пользу местных. То есть, как минимум, 40% жилья раскупается приезжими. И примерно 40 на 60 — индивидуальное жильё в пользу не местных», — отметил Лившиц.

По его словам, спрос на жилье в Севастополе подогревается искусственным ажиотажем, который поднимается рядом СМИ.

«Делаются странные заявления, что земли нет, стройки будут прекращены, воды нет, из-за чего люди стараются побыстрее что-то приобрести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Севастополя приняло постановление, позволяющее ввести в эксплуатацию жилые дома, которые со времён Украины не смогли достроить из-за несоответствия градостроительным нормам РФ.

«Сегодня принимаем постановление, которое де-факто устраняет введенные требования — факта постановки под надзор. Многие МКД из этого числа полностью достроены и подключены к коммуникациям. Самый яркий пример — дом по улице Челнокова, 19», — отметил губернатор Дмитрий Овсянников. По его словам, после того, как все дома будут сданы, изменения в постановления будут отменены.