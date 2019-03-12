Тверь, 12 марта, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Более 9,2 млрд рублей будет направлено на развитие физической культуры и спорта в Тверской области до 2024 года. Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области обсуждалась на заседании правительства региона, которое 12 марта провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Из 9,2 млрд рублей, запланированных на мероприятия в рамках стратегии, более 8,3 млрд — средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета объем финансирования может вырасти до 18,7 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Ключевая задача — развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», — отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

В рамках стратегии планируется строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Губернатор отдельно подчеркнул: современные объекты спортивной инфраструктуры должны быть в каждом муниципальном образовании Тверской области. Потребность каждого из муниципалитетов в строительстве и ремонте объектов определят в том числе и на основании обращений граждан. В рамках стратегии в районах области должны появиться новые универсальные спортивные залы, плоскостные сооружения «шаговой доступности», в том числе специализированные площадки для тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Планируется установить 60 таких площадок.

«Основные направления Стратегии правильные. Начинать надо не с каких-то дорогостоящих и затратных сооружений, а постепенно и настойчиво создавать фундамент для развития спорта, имеется в виду создание спортивных школ, спортивных секций на базе образовательных учреждений. Это необходимо, в том числе и для развития адаптивного спорта», — отметил участвовавший в заседании член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин.

Как отмечалось, в настоящее время систематически физкультурой и спортом занимается около 35,4% жителей Тверской области — с 2015 года показатель вырос более чем на 13%. К 2024 году, рассчитывают в правительстве, доля спортивно активных граждан должна превысить 55%, причем в самых разных возрастных группах.

Стратегией также предусмотрен комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря, а также ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах. Отдельное внимание — тренерскому штату: в ближайшие пять лет число тренеров должно вырасти на 40%, до 1400 человек. Привлекать спортивные кадры в регион планирую, в том числе, и субсидиями на жилье.

Игорь Руденя поручил областному Комитету по физической культуре и спорту разработать план мероприятий по реализации стратегии. Также глава региона дал поручение утвердить ежегодные областные соревнования по 16 базовым видам спорта среди команд из всех муниципальных образований.