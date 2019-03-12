Вильнюс, 12 марта, 2019, 16:18 — ИА Регнум. «Литва празднует историческую победу — террор советских оккупантов признан геноцидом», «ЕСПЧ: репрессии СССР против литовских партизан могут считаться геноцидом», «правда восторжествовала», — такие и подобные заголовки и комментарии политиков в социальных сетях сегодня, 12 марта, стали одним из главных событий в информационном поле Литвы. Поводом стало решение ЕСПЧ в деле Дрелингаса против Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

Станисловас Дрелингас — участник операции по задержанию главаря «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в середине прошлого века. Его арестовали в 1956 году, а в 1957 году исполнили смертный приговор. Адольфас Раманаускас признан советским судом виновным в гибели нескольких тысяч гражданских лиц и терроризировании мирного населения.

Дрелингас, как один из участников операции по поимке Ванагаса, уже в современной Литве был осуждён за геноцид. Все литовские суды подтвердили приговор, а защита Дрелингаса подала иск в ЕСПЧ. Защита уверяла, что во время литовских судов были допущены процессуальные нарушения. Кроме того, защита ссылалась на прецедент дела Витаутаса Василяускаса против Литвы. ЕСПЧ в 2015 году признал, что власти Литвы безосновательно приравняли к геноциду уголовное преследование «лесных братьев» в деле Василяускаса.

В итоге, рассматривая в том числе и прецедент Василяускаса, ЕСПЧ сегодня вынес решение, в котором претензии Дрелингаса не приняты. ЕСПЧ в первую очередь рассматривал процедурную составляющую судов в Литве и в итоговом решении пришёл к выводу, что в них нет нарушений.

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«Суд отметил, что национальные суды тщательно изучили первую часть заявления и ЕСПЧ не видит оснований сомневаться в их выводах», — кроме прочего, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, опубликованном сегодня на официальном сайте суда.

В нём также говорится, что: «ЕСПЧ пришел к выводу, что с учетом такого развития событий (исправления процессуального механизма, нарушения которого ЕСПЧ выявил в деле Василяускаса — прим. ИА REGNUM ), внутригосударственная система, основанная на международном праве в формате/форме «Конвенции о геноциде» и прецедентном праве Конституционного и Верховного судов, больше не показала недостатки, выявленные в деле Василяускаса. Таким образом, осуждение Дрелингаса за геноцид было предвидимым и не привело к нарушению статьи 7».

Таким образом, ЕСПЧ сегодня, 12 марта, не признавал никакого геноцида СССР в Литве. Речь шла только о том, есть нарушения в конкретном процессе или нет. И ничего более.