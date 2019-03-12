Рига, 12 марта, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Грузооборот Рижского порта по итогам февраля 2019 года составил 5,56 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщило сегодня, 12 марта, «Портньюс» со ссылкой на администрацию порта.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Рост обеспечен за счет увеличения перевалки угля — рост на 2,6% до 2,05 млн тонн, древесных гранул — рост на 81,5% до 212,4 тыс. тонн, а также контейнерных грузов — рост на 5,8% до 80,6 тыс. TEUs.

При этом существенно сократилась перевалка нефтепродуктов. За февраль показатель снизился на 30,7% и составил 541 тыс. тонн.

Прибалтийские порты по-прежнему удерживают часть грузов у себя. Это удается за счет минимального числа досмотров, более низких цен, и более предсказуемых механизмов работы, отмечали ранее участники рынка.

В результате импортеры выбирают прибалтийский маршрут, потому что в прибалтийских портах широко развита логистика добавленной стоимости. В портах Латвии, Литвы и Эстонии клиентам предлагаются дополнительные услуги, которые малодоступны или недоступны в России.

В этот список входят перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, а также свободное (или очень дешевое) хранение груза без уплаты таможенных платежей.

Напомним, что грузооборот морских портов России за январь-февраль 2019 года составил 131,71 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Существенный рост был зафиксирован как раз по перевалке наливных грузов — на 10,1% до 75,65 млн тонн.