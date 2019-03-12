Сеул, 12 марта, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Южной Корее провели исследование на тему укусов домашних питомцев, сообщает Chosun Biz.

Alexis Собака

Согласно данным отделения скорой помощи Сеульской национальной университетской больницы, 4,9% из 9 666 человек, посетивших отделение неотложной помощь в больницы в период с 2011 по 2016 год серьезно пострадали от укусов собак.

Кроме того, количество человек, обратившихся в отделение неотложной помощи составляло 5,6 на 1000 человек в 2011 году, однако к 2016 году данный показатель увеличился до 7,6 человек на 1000.

Количество человек, обратившихся в больницу по возрастным групом на 1000 человек составило: 9 человек в возрасте 7−12 лет, 7,2 человека среди взрослого населения, 5,9 человек в возрасте 13−18 лет, 5,1 человек в возрасте 4−6 лет, 3,1 человек в возрасте меньше года и 3 человека в возрасте 1−3 года.

Чаще всего в больницу с укусами обращались дети возраста начальных школ, затем взрослые, дети старше 10 лет и дети в возрасте от 4 до 6 лет.

Среди распространенных мест с укусом были руки (33%), лицо и шея (21%), ноги (15%).

72% случаев, когда животное кусало человека происходило в доме и лишь 48% случаев пришлось на собак с улицы.