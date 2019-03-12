Москва, 12 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Детские игровые площадки Москвы могут оснастить камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Соответствующее предложение озвучили депутаты Московской городской думы по итогам круглого стола, сообщил официальный сайт столичного парламента.

Angerdan Камера видеонаблюдения

Как заявил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике («Единая Россия») Степан Орлов, вариант оснастить детские площадки камерами видеонаблюдения, дополнительным освещением и кнопками вызова экстренных служб выглядит целесообразным.

«Мы понимаем, что эта инициатива потребует выделения дополнительных средств городского бюджета для установки и содержания оборудования. Но даже если она будет реализована в нескольких дворах, Москва станет ещё более безопасным городом», — отметил депутат.

Заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Кирилл Малышкин, в свою очередь, заявил, что в 2018 году на 3,5% снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Благодаря системе городского видеонаблюдения было раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве хотят установить единые требования к деятельности по временному присмотру за несовершеннолетними. С соответствующей федеральной инициативой выступили депутаты столичного парламента на заседании Мосгордумы.