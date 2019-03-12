Калуга, 12 марта, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Малоярославецкого района, совершившего особо тяжкое преступление в 2007 году. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом 12 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Олег Федоров.

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По его словам, в мае 2007 года обвиняемый, которому тогда было 18 лет, вместе с 21-летним товарищем ночью находились на одной из улиц Малоярославца в состоянии алкогольного опьянения и увидели, что в траве лежит мужчина. Приятели предложили мужчине помощь, но в ответ услышали отказ в грубой нецензурной форме. Тогда молодые люди избили потерпевшего, причинив травмы головы и туловища. От полученных тяжких телесных повреждений 50-летний мужчина скончался в больнице.

За совершение данного преступления 21-летний обвиняемый был осужден осенью 2007 года и приговорен к семи годам лишения свободы. В настоящее время осужденный отбыл наказание и проживает в другом регионе.

Соучастник преступления, испугавшись ответственности, от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в розыск. Было установлено, что он длительное время проживал у отца в Азербайджане — без документов, без знания языка и без работы. После того, как его отец был осужден к реальному лишению свободы, житель Малоярославца остался в чужом государстве один и решил вернуться на родину, считая, что за совершенное им преступление он не будет привлечен к ответственности в связи с истечением сроков давности.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Малоярославецкому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Само задержание состоялось в Подмосковье, где проживала его мать. Подозреваемый в тяжком преступлении сразу дал признательные показания. Мужчина был передан в следственные органы.

«В соответствии с уголовным законодательством, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. И теперь, спустя более 11 лет, обвиняемый предстанет перед судом», — сказал Олег Федоров.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.