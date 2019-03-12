Рыбинск, Ярославская область, 12 марта, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области жители выстроились в огромную очередь у офиса расчетно-кассового центра по обслуживанию населения МУП «Теплоэнерго» на улице Пушкина, 34. Фотографии очереди размещены в группе Вконтакте «Подслушано в Рыбинске», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Подслушано в Рыбинске» Вконтакте Очередь в Рыбинске

Люди недовольны некорректными счетами за отопление и горячую воду, которые пришли им за февраль. Как пишут жители города в социальной сети, некоторые получили счета в двойном размере и больше.

«Мне, например, пришел долг 37 тысяч. Я должна заплатить? Вот так одномоментно заплатить почти 40 тысяч?», — написал один из жителей Рыбинска.

Аналогичная проблема была и в феврале, когда в квитанциях не отразились платежи за январь. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сбой связан с отказом компании от работы с единым расчетным центром «ЯрОблЕИРЦ». В 2017 году услуги расчетного центра были фактически навязаны муниципальной компании. Однако высокая комиссия посредника (3,9%) не была включена в тариф.

С приходом «ЯрОблЕИРЦ» прежняя система платежей была разрушена, а после отказа от услуг центра восстановить ее оказалось непросто.