Оксфорд, Великобритания, 12 марта, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале по кардиологии European Heart Journal 12 марта 2019 года, ежегодно от загрязнения воздуха в мире умирает больше людей, чем от курения, сообщает Le Figaro.

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По данным исследователей, ежегодно от загрязнения воздуха в мире умирает около 8,8 млн человек, из них — 67 тыс. во Франции. От 40% до 80% этих преждевременных смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это означает, что каждый год от загрязнения воздуха погибает больше людей, чем от курения. Последнее является причиной 7,2 млн смертей, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — отметил один из авторов исследования, профессор Томас Мюнцель, из университета Майнца (Германия).

«Мы можем избежать негативное воздействие табака, но мы не можем избежать воздействия загрязнения воздуха», — добавил он.

По оценкам исследователей, в 2015 году в Европе от загрязнения воздуха погибло 790 тыс. человек, в том числе 659 тыс. человек в 28 государствах Европейского союза.

Издание отмечает, что опубликованное исследование в основном посвящено Европе, но ее авторы также применили свой метод расчета ко всему миру, и достигли астрономической цифры в 8,8 млн смертей, вызванных загрязнением воздуха на всей планете, включая 2,8 млн человек в Китае.

Напомним, The European Heart Journal — ведущий медицинский журнал по кардиологии, который еженедельно публикуется издательством Oxford University Press от имени европейского общества кардиологов.