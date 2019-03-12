Москва, 12 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Причин и возможностей двукратного завышения тарифов в ЖКХ немало. Это делает такую практику вполне реальной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

«Во-первых, большинство поставщиков коммунальных услуг — «естественные монополии». Системы снабжения водой, газом, электричеством, обогрев, канализация — технически сложные, дорогостоящие. Нет возможности и экономического смысла дублировать их, дабы развивать конкуренцию. Наличие одного эксплуатанта сетей в данной сфере действительно объективно оправдано. Но это формирует возможность создания монопольно высоких цен.

Во-вторых, специфика самих услуг такова, что жители не могут отказаться от них, это жизненно необходимая сфера. Поэтому здесь работает то, что в экономике называется «малая эластичность спроса». Это означает, что при повышении цен потребитель не может сократить спрос. В сочетании с «естественными монополиями» велик соблазн поставщикам повышать цены.

В-третьих, такое положение из общего соблазна превращается в реальную практику из-за запутанности и закрытости формирования цен поставщиками. С этим призваны бороться территориальные комиссии по регулированию тарифов. Но они действуют под эгидой местной администрации. А в руководстве эксплуатирующих организаций, по выражению главы ФАС Игоря Артемьева, «как правило… работает сынуля какого-нибудь губернатора или высокопоставленного чиновника». Поэтому провести высокие тарифы через такие комиссии позволяет административный ресурс», — пояснил эксперт.

Такое сочетание «гремучей смеси» факторов практически с неизбежностью приводит к завышению цен на ЖКУ. При существующей системе их формирования и замкнутости не приходится говорить о снижении тарифов. Они устанавливаются на региональном уровне, и на нём нет заинтересованности в уменьшении цен.

От этого обычные жители переплачивают за ЖКУ или накапливают задолженность. Высокие тарифы стимулируют и общую инфляцию, отражаясь на ценах других товаров и услуг.

«ФАС теперь предлагает коррективы в систему ценообразования. Разработан законопроект об основах тарифного регулирования. В нём устанавливаются единые подходы для определения тарифов ЖКХ в различных регионах. Да, местную специфику необходимо учитывать, но общие принципы и критерии должны быть едины для разных регионов.

Тарифы ЖКХ в схожих условиях не могут различаться в 54 раза на соседних территориях, как об этом говорит Артемьев. Возможно, новый закон в случае его принятия и адекватного исполнения, будет содействовать исправлению ситуации», — высказал свое мнение Гойхман.

Подробнее: Ошибаются лишь в свою пользу! Пушков о вскрытых ФАС переплатах по ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что печально известное качество работы управляющих компаний не позволяет удивляться многократным переплатам за услуги ЖКХ, вскрытым сотрудниками ФАС.

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