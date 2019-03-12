Калуга, 12 марта, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В Калужской области отобраны конкурсные заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Конкурс организован Минстроем России и проводится по следующим номинациям: малые города с численностью населения до 10 тысяч человек, с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек, от 20 до 50 тысяч человек. Победители будут определены в каждой из номинаций. Призовой фонд составит соответственно 30 миллионов, 55 миллионов и 80 миллионов рублей.

Mosalsk-gazeta.ru Мосальск весной.

14 муниципалитетов калужского региона представили на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проекты по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков.

По итогам представлений в Минстрой России отобраны проекты Юхнова, Мосальска, Мещовска (в номинации малые города с численностью населения до 10 тысяч человек), Боровска, Жукова, Сухиничей (в номинации малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек), Балабанова, Людинова и Кирова (в номинации малые города от 20 до 50 тысяч человек).

Напомним, в 2018 году победителем Всероссийского конкурса стал проект благоустройства Тарусы «Тропою вдохновения», основными составляющими которого стали пространственное развитие, создание туристского маршрута по территории города, реконструкция исторических мест, связанных с жизнью выдающихся деятелей культуры.