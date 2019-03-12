Москва, 12 марта, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Российский посол в США Анатолий Антонов, заявив, что Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, не сказал ничего нового. Однако в условиях геополитической напряженности к данным словам, естественно, было приковано внимание политологов и СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

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Подходы России и США в вопросах потенциальной ядерной войны принципиально отличаются. США делают ставку на высокоточный удар по позициям ядерных ракет и центрам управления. Случайно уцелевшие ракеты России, Китая или другого потенциального противника будут перехвачены глобальной системой ПРО.

«При любых обстоятельствах Россия нанесёт ответный удар, система «Периметр» запустит ядерные ракеты даже в случае уничтожения всей военной вертикали. То есть изначально вопрос выживания России не ставится, соответственно, России не принципиально количество направленных на нее ракет. Главное, что потенциальный агрессор и большая часть его территории превратятся в ядерную пыль», — отметил эксперт.

Иногда высказывается точка зрения, что новая гонка вооружений подорвёт экономику России, как в своё время подорвала экономику СССР. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. И дело даже не в том, что на фоне санкций и относительно низких цен на нефть оборонные расходы являются одним из основных факторов экономического роста. На самом деле экономику СССР сгубили не военные расходы, а этот миф был навязан командой Михаила Горбачева позднесоветскому обществу.

«Причины краха советской экономики другие: падение цен на нефть, общая неэффективность планового хозяйства, игры с печатным станком, резкое увеличение денежной массы без наращивания производства товаров. Ну и, конечно, не стоит забывать, что оборонка в США и России работает по разным принципам, что и позволяет России держать паритет с НАТО при несопоставимости военных бюджетов.

В США оборонка — это бизнес, маржа и профит. В России до недавнего времени во многом работали советские принципы — главное обеспечить страну дешевым и качественным вооружением, а не заработать», — высказал своё мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. Такое заявление на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне сделал посол России в США Анатолий Антонов.

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