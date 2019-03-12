Дамаск, 12 марта, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что его страна подвергается жесткой «экономической осаде» в виде международных санкций, связанных с продолжающейся уже восемь лет гражданской войной, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Заявление Башара Асада было сделано на фоне успехов сирийской армии в борьбе со своими противниками в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и военными группировками, представляющими силы оппозиции в Сирии.

По мнению сирийского президента, теперь, когда большая часть территории страны находится под контролем правительственных войск, западные страны переходят к экономическим методам воздействия на сирийский режим.

«Международные политические инструменты влияния поменялись. Теперь агрессия против Сирии приобрела форму экономической осады и санкционной войны», — заявил сирийский президент.