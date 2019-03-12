Калуга, 12 марта, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Калуге за минувшую неделю эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась. Об этом 12 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

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По данным ведомства, на территории муниципального образования зарегистрировано 5200 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций и 30 случаев гриппа (предыдущая неделя — 5086 и 47 соответственно). Прирост числа заболевших относительно предыдущей недели составил 1,9% (дети 3−6 лет — рост на 19,5%; школьники — рост на 24,8%). При этом показатель заболеваемости по совокупному населению увеличился до 145,9 и превысил эпидемический порог на 41,1%. В частности, превышение пороговых значений отмечено у детей 0−2 лет (на 61,5%), у детей 3−6 лет (на 50,4%) и школьников (на 34,9%).

По данным управления образования Калуги, в связи с повышенным уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и значительным числом отсутствующих на занятиях учащихся был приостановлен учебно-воспитательный процесс в 9 классах средней школы №4.

Повышенный уровень заболеваемости сохранился в Износковском, Тарусском и Кировском муниципальных районах Калужской области. Усилилась активность ОРВИ в Жиздринском, Малоярославецком и Перемышльском муниципальных районах, где средний многолетний уровень заболеваемости превышен на 40−60%.

В стационары медицинских организаций области госпитализированы 147 больных, что на 16,7% больше уровня предыдущей недели (126 человек). Число госпитализированных в инфекционный стационар увеличилось с 38 до 44 госпитализированных больных (прирост — 16%).