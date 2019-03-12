В Египте намерены построить крупнейший в мире сахарный завод
Каир, 12 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Египетская Al Canal Sugar сообщила о подписании с консорциумом из шести банков соглашения о финансировании своей деятельности на общую сумму 169 млн долл. Об этом сообщает египетское новостное издание Al Ahram.
Выделяемая сумма финансовых средств, которая состоит из двух частей: 100 млн долл. и еще 1,2 млрд египетских фунтов (69 млн долл.), выделяемых в местной валюте, в течение следующих шести месяцев будет направлена на закупку ресурсов, строительство и запуск в эксплуатацию проекта Al Canal. Об этом компания сообщает в своем заявлении для прессы.
Al Canal Sugar принадлежит расположенному в г. Дубай сахарному концерну Al Khaleej, на сегодняшний день крупнейшему в мире сахарному заводу. Им руководит бизнесмен из ОАЭ Джамаль аль-Гурейр.
Проект Al Canal Sugar направлен на создание крупнейшего в мире завода по производству свекловичного сахара, производящего 900 000 тонн сахара в год. Его ориентировочная стоимость составляет около 1 млрд долл.