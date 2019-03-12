Каир, 12 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Египетская Al Canal Sugar сообщила о подписании с консорциумом из шести банков соглашения о финансировании своей деятельности на общую сумму 169 млн долл. Об этом сообщает египетское новостное издание Al Ahram.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Выделяемая сумма финансовых средств, которая состоит из двух частей: 100 млн долл. и еще 1,2 млрд египетских фунтов (69 млн долл.), выделяемых в местной валюте, в течение следующих шести месяцев будет направлена на закупку ресурсов, строительство и запуск в эксплуатацию проекта Al Canal. Об этом компания сообщает в своем заявлении для прессы.

Al Canal Sugar принадлежит расположенному в г. Дубай сахарному концерну Al Khaleej, на сегодняшний день крупнейшему в мире сахарному заводу. Им руководит бизнесмен из ОАЭ Джамаль аль-Гурейр.

Проект Al Canal Sugar направлен на создание крупнейшего в мире завода по производству свекловичного сахара, производящего 900 000 тонн сахара в год. Его ориентировочная стоимость составляет около 1 млрд долл.