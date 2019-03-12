Калуга, 12 марта, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Калуге 12 марта в пресс-центре газеты «Весть» состоялся брифинг, посвященный конкурсу IT-проектов 8-Bit, который стартовал сегодня. Конкурс проводит Фонд развития цифровых технологий Калужской области при поддержке международной организации «Объединённый бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге стартовал первый конкурс проектов в IT-сфере 8-Bit

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в брифинге приняли участие учредитель и председатель Фонда развития цифровых технологий Калужской области Руслан Карпов и Александр Голенев, а также представитель организации «Объединённый бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань» Сергей Полынцов.

Конкурс проводится среди разработчиков IT-проектов в целях пропаганды инновационных достижений, стимулирования и развития сферы информационных технологий. Инициатором и разработчиком лучшего IT-проекта области может выступить любой гражданин. Цель конкурса — предоставление возможности молодым талантливым людям показать свой потенциал, оказание помощи в поиске инвесторов и дальнейшем развитии перспективных проектов. По результатам будут объявлены три победителя. Они получат не только ценные призы, но и поддержку своих проектов на международном уровне.

Поддержав инициативу фонда, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин подчеркнул инновационность и широкий охват проводимого конкурса: «Он открытый, касающийся не только жителей области, но и других регионов страны. Если в процессе конкурса наше IT-сообщество получит определенный набор прорывных идей — это будет большой успех. Предпринимать шаги в этом направлении надо, и хорошо, что Фонд развития цифровых технологий региона пошел на этот амбициозный шаг, поставив задачу привлечь общество к развитию цифровой экономики. И важно отметить, что данная инициатива идет именно от региональной НКО».

Министр цифрового развития Калужской области Александр Архангельский отметил: «Говоря о текущей ситуации в цифровой экономике, мы переходим от этапа планирования к практической реализации, в том числе к развитию отечественных IT-технологий. Подобные конкурсы способствуют не только научно-технологическому прорыву. Свежий взгляд молодых специалистов, вовлечение их в процессы цифровой трансформации — это существенный потенциал для решения сегодняшних задач, как на региональном, так и на федеральном уровнях».

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте Фонда развития цифровых технологий Калужской области: https://dtfund.ru/. Его организаторы надеются, что мероприятие станет ежегодным.

Партнерами конкурса выступают министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, министерство цифрового развития Калужской области, Союз журналистов Калужской области, ТРК «Ника», «Калужские губернские ведомости», «НГ-регион», «Калуга 24», КГУ им. К.Э. Циолковского, Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.