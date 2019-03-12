Калуга, 12 марта, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Калуге 11 марта на расширенном заседании Городской думы депутаты заслушали отчёт городского головы Дмитрия Разумовского.

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В заседании принимали участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, члены правительства Калужской области, представители общественных организаций, территориальных общин и жители города. Перед началом работы участники заседания ознакомились с экспонатами выставки калужских предприятий.

Дмитрий Разумовский представил парламентариям информацию об итогах социально-экономического развития Калуги, работе по благоустройству дворов и общественных территорий, развитию улично-дорожной сети, строительству школ, детских садов и спортивных объектов.

Были озвучены и перспективные планы развития города.

Основными точками приложения усилий городских властей станет инвестиционная политика, развитие промышленности и сельского хозяйства, формирование комфортной городской среды, создание «Умного города», взаимодействие с городскими сообществами, системная кадровая работа, поиск и продвижение талантов.

Городской голова поблагодарил депутатов Городской думы за плодотворную работу и конструктивное сотрудничество. Отчёт городского головы был принят единогласно.

«Между Городской думой и городской управой Калуги налажено тесное сотрудничество, все мы работаем на благо Калуги и калужан, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Губернатором Калужской области перед городскими властями был поставлен ряд первоочередных задач, среди которых активизация работы по ремонту дорог и расселению ветхого и аварийного жилья, борьба с недобросовестными управляющими компаниями, формирование комфортной городской среды, развитие экономики города и увеличение доходной части муниципального бюджета, уверен, что совместными усилиями депутатского корпуса и исполнительно-распорядительного органа мы сможем выполнить все поставленные задачи».