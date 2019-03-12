Каир, 12 марта, 2019, 16:42 — ИА Регнум. 11 марта министр финансов Египта заявил, что иностранные инвесторы на начало марта 2019 года располагают египетскими облигациями и бондами на общую сумму 15,8 млрд долл. по сравнению с 13,1 млрд долл. в январе. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Жан-Леон Жером. Вид на Каир

Сумма иностранных вложений напрямую зависит от политической ситуации и стабильности в стране. Так, на конец марта 2018 года общая сумма облигаций и других ценных бумаг в распоряжении иностранных инвесторов составила 23,1 млрд долл. На конец последнего финансового года, а именно в конце июня 2018 года, этот показатель сократился до 17,5 млрд долл.

После неспокойного лета 2018 года для развивающихся рынков данный показатель опустился еще ниже и достиг своего минимума в 14 млрд долл. В настоящий момент ситуация начала меняться в лучшую сторону благодаря проведению руководством страны благоприятных для инвестиционного климата Египта реформ.