Красноярск, 12 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Прибывшего в Красноярск на закрытие Универсиады премьер-министра России Дмитрия Медведева на встрече со спортсменами сборной России 12 марта спросили о Байкале, а точнее, о строительстве на озере завода для экспорта воды в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

По оценке Медведева, эта тема стала острой, он получает по этому поводу множество обращений в соцсетях.

«Я прокомментирую, тем более это логично сделать здесь, мы в Сибири находимся, недалеко от Байкала. Байкал — это абсолютно уникальное явление для каждого из нас, для жителей России это особое место», — приводит слова Медведева официальный сайт правительства РФ.

Премьер-министр напомнил, что «некоторое время назад» принял «сложное, но очень важное» решение о прекращении деятельности Байкальского ЦБК. По его мнению, это «позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала».

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«Я почему об этом вспоминаю? Нам нельзя сейчас создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую ситуацию вокруг Байкала. Надо изучить всё, что связано с этим проектом. Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учётом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение всё проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — заявил Медведев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта проходит XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. По медалям на Студенческих играх победу одержала Россия. Дмитрий Медведев приехал на закрытие Универсиады.

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Что касается завода по розливу байкальской воды, его планируют построить в Иркутской области, в районе посёлка Култук. Строительство стартовало в январе 2019 года. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Полная проектная мощность — 528 тысяч литров воды в сутки, или 190 млн литров в год.

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Информация о строительстве вызвала огромный общественный резонанс. В том числе потому, что по уникальным природным местам — Таловским болотам (место гнездования и зимовки редких птиц) — проложили глубокие рвы. Петицию в интернете против строительства завода подписали сотни тысяч человек.

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