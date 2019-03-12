Москва, 12 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Комитеты Госдумы по ЖКХ и по экономической политике запросят у правительства и Федеральной антимонопольной службы информацию о размерах и причинах завышения тарифов за коммунальные услуги, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

С соответствующим протокольным поручением к своим коллегам обратилась группа депутатов фракции КПРФ во главе с депутатом Госдумы Алексеем Куринным.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что граждане переплачивают более 100% от себестоимости коммунальных услуг во многих регионах РФ, отмечают авторы поручения, ссылаясь на публикации в СМИ.

В связи с этим депутаты приняли решение поручить комитетам Госдумы по ЖКХ и по экономической политике обратиться к правительству и ФАС и запросить необходимую информацию. Кроме того, депутаты также выяснят, какие меры предпринимают ФАС и правительство в связи с необоснованным завышением тарифов ЖКХ в регионах.