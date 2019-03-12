Калуга, 12 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Калужской области 11 марта на 111-м километре автодороги М-3 «Украина» погиб пешеход. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, 33-летний водитель Mercedes, двигаясь со стороны Москвы, сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов на одежде. Пешеход погиб на месте происшествия.

Гибдд.рф/r/40

В тот же день в Калуге на улице Кутузова неустановленный водитель сбил 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была травмирована.

Всего 11 марта сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 41 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, выявлено 1929 нарушений Правил дорожного движения, 11 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 13 водителей нарушили правила перевозки детей. Также было выявлено 56 нарушений Правил дорожного движения пешеходами. По всем фактам составлены административные материалы.