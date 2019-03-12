Ярославль, 12 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Ярославле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего бизнесмена, обвиняемого в изнасиловании и растлении малолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области. Громкое дело передано в суд.

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«Как следует из материалов уголовного дела, в период с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый, находясь на территории заброшенных домов, недалеко от Московского проспекта города Ярославля и в Петропавловском парке, неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Также в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемый, находясь на различных участках местности, на территории Красноперекопского района города Ярославля, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Обвиняемым является известный ярославский бизнесмен. Ему принадлежала крупная компания по торговле алкоголем, а также известный ночной клуб. Ранее его обвиняли и в налоговых преступлениях.

Предприниматель был задержан и арестован в 2017 году, с тех пор он содержится под стражей.