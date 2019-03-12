Швеция рвётся в НАТО через РФ, Киев получил ноту от Москвы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Швеции назвали Россию аутсайдером;
- Москва указала Киеву на нарушения Договора о дружбе;
- США начали электровойну против Венесуэлы с кибератак;
- Согласованы последние поправки к соглашению по Brexit;
- СМИ сообщили о задержании и. о. мэра Рязани.
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