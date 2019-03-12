Мамадыш, Татарстан, 12 марта, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказал правительственному Госжилфонду в признании недействительным прокурорского представления. Надзорная инстанция при проверке жилого фонда в Мамадышском районе выявила, что ведомство сдаёт 112 квартир по договорам найма, и при этом в фонд «незаконно уплачивается налог на добавленную стоимость при реализации услуг по предоставлению в пользование жилых помещений для населения, от которого он освобожден в силу закона, и нарушаются права граждан, которые обязаны в силу договора уплачивать заявителю сумму указанного налога вместе с оплатой за наем жилых помещений». Решение суда пока не вступило в законную силу, но срок на обжалование подходит к концу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Напомним, Госжилфонд Татарии был создан по инициативе Минтимера Шаймиева для реализации программы расселения аварийного фонда, а позднее он же стал оператором программы социальной ипотеки. Квартиры, принадлежащие на праве собственности фонду, также сдаются в найм гражданам, в том числе по квотам муниципалитетов.

Прокуратура района провела проверку домов в Мамадышском районе и установила, что фонд сдаёт 112 квартир с нарушением закона — незаконно начисляет НДС, хотя плательщиком этого налога не является. Надзорное ведомство внесло представление по результатам проверки, но Госжилфонд с ним не согласился и попытался обжаловать.

«Ответчиком на основании результатов мониторинга ситуации в жилищной сфере в деятельности некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» проведен анализ соблюдения законодательства при предоставлении жилых помещений в найм гражданам. В ходе проверки установлено, что заявитель на территории Мамадышского района РТ предоставляет населению услуги по найму (аренде) 112 жилых помещений, находящихся в его собственности, в том числе по квотам муниципальных образований.