Ярославль, 12 марта, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники недовольны планами мэрии города построить новый жилой микрорайон в центре Ярославля у Толбухинского моста. Они говорят, что жилье строить нельзя — в пешеходной доступности нет школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Евгения Овод План микрорайона с указанием расстояния до школ

Как сообщало ИА REGNUM, микрорайон на 2285 жителей хочет построить группа компаний «Ташир». Первоначально участок был выделен без торгов для строительства гостиницы, но городские власти разрешили изменить назначение земельного участка.

Сейчас проходит общественное обсуждение проекта планировки территорий. Ярославские градозащитники встретились с представителями застройщика и мэрии, чтобы получить ответы на свои вопросы.

«Главный вопрос — школа. Нормативы предусматривают пешеходную доступность школ в радиусе 500 метров. Ни одной школы на таком расстоянии нет. Я обзвонила все близлежащие школы, все они учатся в две смены, кроме школы № 1. Идти к ним ученикам опасно, придется пересекать оживленные городские магистрали. В мэрии говорят, что школа когда-нибудь будет построена. Но для нее нет свободного участка земли», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

По словам депутата, власти рассматривают возможность строительства школы на улице Городской вал, 15, на месте троллейбусного депо. Депо находится поблизости от другого крупного строящегося жилого комплекса — «Династия», который возводится на месте снесенного завода топливной аппаратуры. Намерение снести депо ради школы также возмущает депутата.

«Если строить школу там, пострадает общественный транспорт. Придется переносить подстанцию, на которую завязан весь электротранспорт Ярославля. Это огромные затраты, которые лягут на город. И все в интересах застройщиков», — говорит Евгения Овод.

По словам депутата, сегодня 60% школ Ярославля учатся в две смены. Новых школ за последнее десятилетие не строилось, и даже школа № 43, где была возведена новая пристройка, учится в две смены.

Утверждение проекта планировки территорий теперь не требует публичных слушаний, на которых жители могли заявить свою позицию. Они проходят в формате «обсуждений», когда отзывы о решении власти можно оставлять на в интернете или отправить по почте.