Москва, 12 марта, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ увеличился средний рекомендованный размер дохода семьи, достаточный для комфортного обслуживания ипотечного кредита, связан с ростом цен на еду, одежду и услуги ЖКХ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие результаты исследования, проведённого Национальным бюро кредитных историй.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Это произошло, во-первых, из-за того, что выросли цены и на еду, и на одежду, и на ЖКХ. На повседневные нужды теперь надо тратить больше. Соответственно, на ипотеку остаётся меньше, — сказал Делягин. — Во-вторых, надо посмотреть, что с реальной стоимостью ипотеки. То, что она снижается и вот-вот снизится ещё сильнее, это нам рассказывают из года в год, а реальная стоимость ипотеки может и подрасти. И наконец, как я понимаю, выросла средняя сумма ипотечного кредита, и, соответственно, выросли проценты по его обслуживанию и средний месячный платёж, и теперь, чтобы иметь нормальный, комфортный кредит, нужен доход больший, чем прежде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России увеличился рекомендованный размер дохода семьи, достаточный для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за год этот показатель вырос на 10% — с 64,7 тыс. рублей на начало марта 2018 года до 71,7 тыс. рублей в марте 2019 года.