Боровск, Калужская область, 12 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В Калужской области вступил в законную силу приговор Боровского районного суда, осудившего 31-летнего жителя Московской области за покушение на дачу должностному лицу взятки в значительном размере. Как сообщила 12 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, суд установил, что в ОМВД Боровского района обратился соучредитель руководимого осужденным общества с ограниченной ответственностью. Мужчина заявил, что обвиняемый, подделав его подписи, переоформил на себя две автомашины, являющиеся их общей собственностью.

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При проведении проверки по заявлению подсудимый за отказ в возбуждении уголовного дела по вышеуказанному заявлению пытался передать должностному лицу деньги. В сентябре 2018 года он встретился с оперуполномоченным полиции, действующим в рамках оперативных мероприятий, в городе Балабаново и передал ему взятку в сумме 150 тысяч рублей. Сделка не была доведена до конца по независящим от него обстоятельствам — передача взятки произошла под контролем сотрудников ФСБ.

Мужчина вину в совершении преступления признал, по его ходатайству дело было рассмотрено судом в особом порядке. Районный суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции, рассмотревший дело по жалобе осужденного на несправедливость назначенного наказания, согласился с мнением прокурора и оставил приговор без изменения.