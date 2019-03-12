Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Рынок высшего образования в России существует отдельно от рынка труда, а абитуриенты и их родители во многих случаях выбирают низкокачественное «высшее окологуманитарное» по причинам, далеким от экономики, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 марта, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения Министерства труда об отраслях с наибольшим переизбытком квалифицированных работников.

Jirka Matousek Студенты на лекции

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили RT, что наибольший переизбыток высококвалифицированных работников (превышение числа соискателей с дипломами над количеством вакансий) наблюдается в сферах бизнеса и образования (экономики и менеджмента).

«Проблема состоит в том, что у нас нет прямой связи между рынком образования и рынком труда. Экономика высшего образования живет по своим законам. Она ориентируется на платежеспособный спрос, ей нужно выживать за счет платных студентов. И вузы открывают непрофильные специальности, на которые набирают исключительно «платников».

Родители этих абитуриентов, в свою очередь, думают в основном о том, что детей на четыре года надо куда-то пристроить, чтобы они не пошли по кривой дорожке. Пусть они лучше посидят в каком-нибудь институте, а через четыре года выйдут в жизнь и начнут там пристраиваться. В результате через четыре года люди заканчивают вузы, во многих случаях вообще не готовые к участию в экономической жизни.

Собственно, это общемировая тенденция — растягивание детского возраста до 20 лет. Тот выбор, который раньше стоял в 15−17 лет, теперь стоит в 22, только у человека, перед которым стоит этот выбор, есть еще и «диплом о высшем образовании», — отметила Елена Кудрявцева.