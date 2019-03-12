Москва, 12 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией правки в соглашении по выходу страны из ЕС. Brexit должен начаться уже 29 марта, но итоговый текст соглашения до сих пор не одобрен британским парламентом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«В феврале и в начале марта английские политики после множественных переговоров обозначили правки в текст соглашения, которые бы устроили парламент. Еврокомиссия тогда говорила, что не готова тратить время на новые рассмотрения тех же моментов, но, похоже, Мэй нашла подход и вернулась в Лондон с юридически согласованными правками», — отметила эксперт.

Сегодня, 12 марта, британский парламент должен проголосовать по тексту соглашения Brexit с новыми правками. Днем фунт стерлингов укрепляется к доллару США на 0,5%, достигнув уровня 1,3216. Похоже, что инвесторы ожидают благополучного исхода этого процесса.

«Тот факт, что ЕС согласен с правками, снижает рыночные опасения в том, что Brexit пройдет по «жесткому» сценарию — это было бы наиболее болезненным для английской экономики», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали поправки к соглашению по выходу страны из состава ЕС.

Читайте также: Мэй согласовала с Еврокомиссией поправки к соглашению по Brexit