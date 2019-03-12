Москва, 12 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на индексацию пенсий малоимущим пенсионерам выше прожиточного минимума пенсионера в регионе, не затронет возможность граждан получать другие социальные льготы. Об этом заявил замминистра труда и социальных отношений Андрей Пудов в ходе обсуждения инициативы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Речь идет об инициативе, разработанной в связи с реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, правительство предлагает исключить индексацию страховых пенсий (в связи с законом об изменении параметров пенсионного законодательства, направленного на повышение пенсионного возраста граждан РФ) из расчета доплаты из федерального бюджета. Нововведение обеспечит увеличение размера пенсий малоимущих пенсионеров выше прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

Однако в ходе обсуждения инициативы депутаты высказали опасение, что многие малоимущие пенсионеры, которые сегодня имеют право получать жилье по соцнайму и стоят за ним в очереди, потеряют это право после повышения выплат и не смогут претендовать на жилье. Однако, по словам Пудова, не стоит этого опасаться.

«Мы исходим из того, что данный законопроект преследует конкретную социальную задачу — увеличить уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров. В этой связи полагаем, что законодательство субъектов РФ, если необходимо, будет даже скорректировано с тем, чтобы действительно эти выплаты, о которых мы сейчас в этом законопроекте говорим, не повлияли на возможности получения других социальных льгот. Уверен в этом», — заявил Пудов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении. В окончательном, третьем чтении законопроект планируется принять до 21 марта.