Вашингтон, 12 марта, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Американские бизнесмены планируют бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ в 2018 году

Так, по словам одного из собеседников агентства, посещать форум в 2019 году не планирует ни один из руководителей крупнейших американских компаний.

Читайте также: Baring Vostok будет обжаловать решение об аресте Майкла Калви

Кроме того, посол США в РФ Джон Хантсманн также заявил, что не намерен участвовать в ПМЭФ, пока Калви находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Калви было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, финансист вместе с партнерами похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей.

Отметим, Петербургский международный экономический форум пройдет в 2019 году с 6 по 8 июня.

Читайте также: Финансист Калви пожаловался на партнёров по сделке о слиянии банков