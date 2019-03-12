Киев, 12 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Победительница национального отбора на Украине певица Maruv поддержит на «Евровидении» российского исполнителя Сергея Лазарева. Об этом она заявила во время прямого эфира в своём Instagram.

Скриншот страницы Instagram Maruv Певица Maruv

Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, отметила, что у неё с Лазаревым есть «классная интересная совместная история», поэтому будет поддерживать именно его. При этом она добавила, что ей интересно было бы посмотреть и на остальных участников конкурса.

Скриншот страницы Instagram Maruv Певица Maruv

По мнению Maruv, «Евровидение» уже устарело и «пережило себя». Она подчеркнула, что больше не планирует выдвигать свою кандидатуру для участия в нем, и анонсировала большой гастрольный тур по России, который запланирован на весну. Ближайший концерт пройдет в Москве 6 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что Украина не будет участвовать на «Евровидении-2019». Все исполнители, которые должны были представлять страну на международном песенном конкурсе, отказались от участия в конкурсе. Скандал разгорелся после того, как национальный отбор на «Евровидение» выиграла Maruv, однако руководство НОТУ выдвинуло к ней политические требования — представитель страны не должен иметь российского гражданства или гастролировать в РФ.

Певица отказалась представлять Украину на конкурсе. Также сотрудничать с НОТУ отказались украинские группы Freedom-Jazz Girls Band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно.