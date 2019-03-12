Москва, 12 марта, 2019, 12:43 — ИА Регнум. На реализацию закона о пересчете пенсий малообеспеченных пенсионеров регионам потребуется из своих бюджетов выделить около 4 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) обратил внимание представительного профильного министерства на то, что «некоторые регионы свою часть — у кого превышает прожиточный минимум средний по стране — из своих средств выплачивают социальную доплату».

"По этому механизму им придется предусматривать дополнительные средства. О каких средствах идет речь?» — обратился он к Пудову.

Читайте также: Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей

На реализацию закона потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета: в 2019 году в объеме 18,8 млрд рублей, в 2020 году — 20 млрд рублей и в 2021 году — 19,6 млрд рублей, подсчитали ранее в правительстве.

«Наш расчет показывает, что расходы, необходимые на осуществление социальных доплат в 2019 году (я называл общие суммы, 18,8 млрд рублей), то на региональном — 4 млрд рублей», — сообщил Пудов.