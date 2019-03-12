Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга раскрыли особо крупное мошенничество в отношении недвижимости одиноких пожилых граждан, в том числе ветеранов. Старики помещались в дом престарелых, а их квартиры присваивались участниками преступной схемы.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Как сообщили 12 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, уголовное дело о мошенничестве, повлекшем лишение прав граждан на жилое помещение, возбуждено по результатам личного приема петербуржцев председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Сегодня сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии проводят целую серию обысков, изымая предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Как полагает следствие, в период с 2017 по 2018 год члены организованной преступной группы мошенническим путем приобрели права на шесть квартир потерпевших, причинив им ущерб на общую сумму более 22 млн 500 тыс. рублей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас проверяется информация о совершении злоумышленниками других аналогичных преступлений, а также убийств. Расследование уголовного дела продолжается.

Как полагает следствие, в организованную преступную группу входили не менее 13 человек. Они создали ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» и, рекламируя эту структуру, подыскивали одиноких пенсионеров, владеющих жильем. Злоумышленники убеждали стариков подписывать договоры купли-продажи и дарения своих комнат и квартир, уверяя, что жилые помещения якобы переходят в собственность государства.

После этого потерпевшие помещались в подконтрольное преступникам государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1» в Павловске, а отчужденные у них жилые помещения присваивались соучастниками криминальной группировки.

Руководство «Дома ветеранов войны и труда № 1», куда обратилось ИА REGNUM, пока недоступно для комментариев. В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, которому подотчетно это учреждение, обещали прокомментировать позже.

По данным «Фонтанки», в собственности у подозреваемых находится около 200 квартир и комнат, а число пенсионеров, пострадавших от мошенников, может превышать сто человек. В сборе оперативной информации по делу участвовали органы МВД и ФСБ.