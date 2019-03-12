Москва, 12 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. На валютном рынке страны сформировано много информационного шума относительно перспектив падения национальной валюты. В такой период спекулянты предпочитают отрабатывать обратную стратегию и покупать рубль. Критичный для падения рубля уровень 66,50 не пройден и пока, из-за слабого доллара США в мире, вряд ли такая динамика возможна, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Если не поступят информационные триггеры относительно перспектив падения цен на нефть, или стремительного роста американской валюты, или новых санкций — то рубль продолжит постепенное укрепление с целью на 64 по доллару США.

«Сегодня, 12 марта, открытие торгового дня укреплением рубля задает динамику на весь день. Можно сказать, что нефть играет непосредственную и главенствующую руль в укреплении рубля, однако прямой корреляции курса рубля с ценами на нефть последние месяцы отмечено не было. То есть любая подстройка, или попытка объяснить сильный рубль дорожающей нефтью — совпадение», — считает эксперт.

По её мнению, скорее, причиной сильного рубля выступает и уверенная позиция ЦБ РФ относительно своей монетарной политики, тенденции наращивания валют и золота в ЗВР (сокращают объемы долларов США и наращивают евро и юани), а также уверенная политическая позиция России на мировой арене.

«Из негативных факторов, в краткосрочной перспективе, рост рубля может быть сдержанным по причине вчерашнего заявления министра энергетики США Рика Перри: США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Однако подобная риторика от американских властей звучала и ранее, соответственно, большого влияния на российские активы вчерашние заявления пока не оказывают», — пояснила Сальникова.

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