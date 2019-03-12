Киев, 12 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 12 марта, обсуждают свежие данные электоральных симпатий в президентской кампании на основе обнародованной накануне социологии от группы «Рейтинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Напомним, что по результатам исследования проведённого в первой декаде марта во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский (24,7%) и Юлия Тимошенко (18,3%), а вот нынешний президент Петр Порошенко занимает лишь третью строчку рейтинга с результатом 16,8%.

Политолог Андрей Золотарев констатирует, что по рейтингу Порошенко серьезно ударил бушующий сейчас скандал в оборонном комплексе.

«Скандал разрушает базовый позитивный образ формируемый командой Порошенко. Ибо скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мародеры не могут быть патриотами, равно как главнокомандующий не может бегать от нескольких десятков радикалов… Неудачные попытки Порошенко выпутаться только ведут к экскалации кризиса, когда у Порошенко останется только два варианта: либо расчехлять пулеметы, либо паковать чемоданы», — заявил эксперт.

По мнению Золотарева, кризис кампании Порошенко открывает для Юлии Тимошенко возможность на финише нарастить поддержку избирателей и мобилизовать сторонников.

«В обществе налицо высокий запрос на справедливость и наказание виновных. В нынешней ситуации от Тимошенко требуется возглавить кампанию по борьбе с коррупцией», — отмечает политический эксперт.

Что же касается Зеленского, Золотарев отмечает, что, несмотря на оптимизм рейтингов, налицо и проблема низкой мобилизации сторонников шоумена, которая уступает и Тимошенко, и Порошенко.

Политолог Петр Олещук в свою очередь считает маловероятным, что какие-то факторы смогут обеспечить вытеснение Зеленского из президентской игры, более того — актер и шоумен, по мнению эксперта, имеет возможности для расширения своего электората.

Падение рейтинга Порошенко Олещук также связывает с последними коррупционными скандалами вокруг украинской власти.

«В частности, по данным опроса, почти 44% украинцев придерживаются мнения, что ответственность за хищение средств в оборонной сфере лежит на президенте Порошенко. Еще столько же опрошенных возлагают ответственность на министерство обороны Украины. При этом украинцы считают реакцию власти на оборонный скандал недостаточной», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта 2019 года. После ряда снятий в окончательном списке кандидатов в президенты осталось 39 человек.

Ранее украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о схемах хищения средств в оборонном комплексе Украины, которые стоили госбюджету сотни миллионов гривен. Согласно расследованию, в схеме участвовали ряд близких Порошенко людей.

Президент в своем комментарии прессе 11 марта пообещал, что никто из причастных к хищению в армии «не получит индульгенции, не скроется за сроком давности». Вместе с тем, он констатировал, что «не прекращаются попытки ударить по нашей армии, по нашей обороне из тыла».

Вместе с тем лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на заседании согласительного совета Верховной рады, что из-за последних скандалов в ВСУ действующий президент Пётр Порошенко вообще должен снять свою кандидатуру с президентских выборов.