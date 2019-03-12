Петропавловск-Камчатский, 12 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Верховный суд России признал незаконной деятельность Росрыболовства на Камчатке при выдаче разрешений на вылов минтая. Прокуратура выяснила, что разрешения выдавались на весь календарный год, без учёта запретных для промысла сроков. Прокуроры неоднократно пытались отстоять верховенство закона в судах региона, но местные суды им отказывали. Точку в истории поставил Верховный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

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«Установлено, что должностные лица северо-восточного теруправления Росрыболовства выдавали разрешения на промысел минтая на весь календарный год, без соблюдения предусмотренных законодательством запретных для промысла сроков. По фактам нарушения заместителем генерального прокурора России в 2017 году вносилось представление руководителю Росрыболовства. Всего на незаконные разрешения, выданные ведомством, было принесено пять протестов прокуратуры», — сообщилоИА Кам24со ссылкой на источник в прокуратуре Камчатского края.

В Камчатской прокуратуре сообщили также, что все акты прокурорского реагирования Росрыболовством были отклонены. Тогда прокуроры пошли в суд. Но судебные инстанции Камчатского края наотрез отказывались признавать действия чиновников СВТУ Росрыболовства незаконными. Тогда прокуратура внесла кассационное представление в Верховный суд России.

«Рассмотрев представление, коллегия по административным делам ВС РФ отменила решения судов Камчатского края, признав незаконными действия чиновников СВТУ Росрыболовства по выдаче разрешений на вылов минтая», — объяснили в прокуратуре Камчатки.

В надзорном ведомстве также добавили, что сейчас Росрыболовство уже начало вносить изменения в выданные ранее разрешения на промысел минтая на 2019 год. Теперь в документах чиновники указывают запретные для промысла сроки, установленные правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, поведение должностных лиц СВТУ Росрыболовства вызывает возмущение не только у прокуратуры. Ранее к президенту России Владимиру Путину обратились коренные малочисленные народы Камчатки с жалобой на беззакония чиновников этого ведомства. Разрешения на рыбалку КМНС отказывались выдавать без прописки в районе промысла, что никаким законом в России вообще не предусмотрено. Суд признал действия Росрыболовства незаконными.