Москва, 12 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Обыски на московских рынках напоминают события, произошедшие когда-то на Черкизовском рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального округа Таганский, экс-кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Рынки в Москве — это гигантский теневой рынок, где крутятся космических масштабов наличные деньги. Никакого государственного регулирования на этих площадках не существует, и, видимо, государство решило навести там порядок», — отметил Свиридов.

Глава Таганского округа признался, что, читая новости про обыски на рынках «Садовод», «Фуд Сити» и ТЦ «Москва», ему вспомнились аналогичные события на Черкизовском рынке. Тогда, несмотря на близкие отношения его владельца с мэрией, рынок всё равно закрыли.

При этом Свиридов не считает оперативные мероприятия силовиков ударом по мэру Москвы Сергею Собянину. Подобное мнение распространили телеграм-каналы, отмечающие ранее неприкосновенный статус как рынков, так и их владельцев. В частности, речь шла о крупном продовольственном рынке «Фуд Сити».

Как ранее сообщало ИА REGNUM 11 марта полиция провела массовые обыски на рынке «Садовод» и ТЦ «Москва». По итогам проверки было задержано около двух десятков иностранных граждан. 12 марта правоохранительные органы провели обыски на рынке «Фуд Сити».