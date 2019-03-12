Берлин, 12 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Германия предпочла помочь собственной экономике, а не поддерживать из политических соображений украинский газовый транзит, вследствие чего ситуация для Украины в сфере транзита станет не столь безоблачной, как могли надеяться в Киеве, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 марта, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания главы «Нафтогаза» о позиции ФРГ в отношении транзита.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как сообщалось ранее, Андрей Коболев заявил, что из-за «позиции России, Германии и части украинского истеблишмента» у него нет уверенности в том, что транзит российского газа через Украину будет продолжаться и после 2019 года. При этом «Нафтогаз», по его словам, «делает все возможное» для сохранения транзита.

«Как управленец, Андрей Коболев прекрасно понимает, что наличие альтернативного пути поставок газа ставит крест на украинском транзите в том случае, если стоимость перекачки по украинскому маршруту будет для Газпрома менее выгодна.

Это может произойти по двум причинам: во-первых, если будут установлены неконкурентоспособные тарифы, во-вторых, если будут происходить потери газа на украинской территории в существенных объемах, как это происходило раньше.

И то и другое — вопросы экономической целесообразности. А Германия действует в собственных интересах и ради своей экономики готова отказаться от определенных маршрутов», — отметил Дмитрий Кумановский.