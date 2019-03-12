Тюмень, 12 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Назначение заместителем губернатора Тюменской области федерального политика, известного критичным отношением к ряду решений правительства России, члена Высшего совета ЛДПР Владимира Сысоева всколыхнуло региональные элиты и СМИ. Тюменская область очередной раз показала себя локомотивом в России — на этот раз в политической жизни, прокомментировал назначение оппозиционного депутата Госдумы вице-губернатором региона тюменский политолог Александр Лобов.

FelixMittermeier Шахматы

«Коалиционное правительство, состоящее из представителей разных партий — это огромный рывок вперёд. Это не только новшество в руководстве регионом, но и ответственность за его развитие. Хочется выразить респект губернатору Тюменской области Александру Моору за смелый, неординарный шаг. Мои поздравления Владимиру Сысоеву, который имеет богатый опыт работы в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа и в правительстве Тюменской области, серьёзный опыт парламентской работы от Тюменской областной думы до Государственной. Жителям Тюменской области, считаю, очень повезло с таким назначением, а губернатор приобрел отличного профессионала в свою команду», — прокомментировал новое правительственное назначение в Тюменской области политолог Лобов.

В тюменских средствах массовой информации уже определили Владимира Сысоева в люди мэра Москвы Сергея Собянина. Именно в пору губернаторства Собянина в Тюменской области было «первое хождение» Сысоева в правительство региона, где он в 2004—2006 годах работал директором департамента стратегического развития. Есть мнение, что назначение Владимира Сысоева на пост вице-губернатора Тюменской область — это некий «фьючерсный контракт» на дальнейшее продвижение в главы Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменский политолог Александр Безделов считает, что губернатор Александр Моор назначением Сысоева «лишил оппозицию такого инструмента, как критика власти для повышения рейтинга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев перешёл на государственную службу — назначен заместителем губернатора Тюменской области. На новом посту он будет курировать региональные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации.