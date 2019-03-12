Красноярск, 12 марта, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 12 марта, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с тренерами и студентами-членами спортивной сборной команды России на Универсиаде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе российского правительства, премьер-министр поздравил сборную страны с блестящей победой на Студенческих играх.

Government.ru Дмитрий Медведев встретился с российскими спортсменами на Универсиаде

«Хочу поздравить всю нашу сборную с блестящей победой на Универсиаде. Мы болели за всех, у кого-то лучше получилось, у кого-то чуть хуже, но в целом результат очень хороший — вы собрали все возможные награды, медали практически по всем дисциплинам. Это подтверждает статус нашей страны как спортивной державы», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что объекты Универсиады — это «современные спортивные мощности мирового уровня, а по некоторым дисциплинам ничего подобного даже в мире нет».

«Это здорово, и не потому, что мы такие крутые и смогли это сделать, а потому, что здесь выступали вы, будет готовиться большое количество наших новых спортсменов, и вы сами будете, конечно, тренироваться и участвовать в соревнованиях. Это та база, на основе которой будет развиваться современный российский спорт, в том числе университетский», — сказал Дмитрий Медведев.

В целом, комментируя итоги соревнований, он сказал:

«У нас всё очень хорошо получилось».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовало грандиозное спортивное событие — XXIX Всемирная зимняя Универсиады. Спортсмены-студенты соревновались в 11 видах спорта, борясь за 76 комплектов наград. На подготовку и проведение Универсиады потратили порядка 80 миллиардов рублей. На открытие Студенческих игр 2 марта в Красноярск прибыл президент РФ Владимир Путин. Сегодня, 12 марта, состоится закрытие Универсиады, на котором будет присутствовать Дмитрий Медведев.

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Практически с самого начала соревнований Россия стала лидером в медальном зачёте. К концу Универсиады в копилке РФ — более ста медалей, в том числе несколько десятков золотых. На втором месте с большим отставанием — Южная Корея, на третьем — Япония.